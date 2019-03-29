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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kent merkezinde ve bazı ilçelerinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale FETÖ operasyon

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