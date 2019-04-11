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FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye getirilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Balıkesir'deki hücre evlerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 10'u, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa ve Zonguldak ile Bandırma ve Gönen ilçelerindeki savcılıklara teslim edilen 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Sakarya, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Bursa, Burdur, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen FETÖ soruşturmalarında firari oldukları ve arandıkları belirlenen şüphelilerin, Balıkesir'deki hücre evlerinde saklandığı bilgisine ulaşmış, 25 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ihraç edilmiş 3. sınıf emniyet müdürü, polis memuru, doktor ve avukatlar ile emniyet mahrem yapı sorumlularının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise gizli bölmelere ve kalorifer peteklerine saklanmış çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve pasaport, cep telefonu, SİM kart ile 43 bin dolar, bin 200 avro ve 11 bin lira ele geçirilmişti.

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