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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 05:14 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 4 ilde 30 hücre evine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hücre Evi operasyon

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