FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının gizlenmeleri için kullandığı hücre evlerine yönelik operasyonda örgüt mensuplarının yakalandığında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin örgütsel doküman ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbari bilgiyi değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının gizlendiği adresleri tespit etti.

"Gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yapılan aramalarda, örgüt mensuplarının yakalandıklarında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin örgütsel doküman ile 4 bin 60 dolar, 12 bin 335 lira, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte nüfus cüzdanı ve çok sayıda digital materyal ele geçirildi.

Operasyonda, terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma yürütülen 2 şüpheli Mersin'e, bir şüpheli de Adıyaman'a gönderildi.

