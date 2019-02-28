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FETÖ'nün "hususi büyük bölge sorumlusu"na hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Antalya'da FETÖ/PDY'nin sözde "hususi büyük bölge sorumlusu" sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu", 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık H.D. ve avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu" olduğu belirlenen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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