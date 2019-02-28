Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu", 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık H.D. ve avukatları katıldı.
Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu" olduğu belirlenen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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