HABER

FETÖ'nün İKÇÜ yapılanması davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 21:01 | Son Güncelleme

 İZMİR’de FETÖ’nün Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki (İKÇÜ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de FETÖ’nün Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki (İKÇÜ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal ile 'üniversite imamı' olarak bilinen Adem Fidan'ın da bulunduğu 15’i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 18 sanığa 6 yıl 8 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti, 1 sanık hakkındaki kararın da daha sonra verileceği açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen 12 Ağustos 2016’da İKÇÜ’de görevde olan ve görevden uzaklaştırılan akademisyenlerinde bulunduğu kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ‘İKÇÜ imamı’ olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 14’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıklardan Adem Fidan’ın ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’, diğer 27 sanığın ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, tutuksuz sanık Banu Uysal’ın da beraatini talep etti. Esasa yönelik savunmalarını yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, 18 sanığa 6 yıl 8 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 10 sanık delil yetersizliğinden beraat ederken, 1 sanık hakkındaki kararın daha sonra verileceği açıklandı. Davanın önemli isimlerinden örgütün sözde ‘İKÇÜ imamı’ Adem Fidan’a 13 yıl, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal’a 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete’ye 7 yıl 6 ay, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü’ye 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca ise delil yetersizliğinden beraat eden sanıklar arasında yer aldı.

iPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldiiPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldi
Denizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandıDenizlispor amigosunun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (3)Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti bakın kaç paraymış!

Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti bakın kaç paraymış!

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mahalle 2 yıldır durmadan kayıyor!

Bu mahalle 2 yıldır durmadan kayıyor!

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.