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FETÖ'nün "il imamı"na 13 yıl 4 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "il imamı"na 13 yıl 4 ay hapis cezası

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık Erdem Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu yargılanan Erdem Saraç, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan Saraç, suçlamaları reddetti.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmasının tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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