Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık Erdem Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu yargılanan Erdem Saraç, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan Saraç, suçlamaları reddetti.
Sanık ve taraf avukatlarının savunmasının tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Saraç'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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