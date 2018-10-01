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FETÖ'nün "il yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Tokat'ta aralarında esnafların da olduğu 14 şüpheli yakalandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnafların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında esnafların da olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
14 kişi FETÖ/PDY gözaltı İl yapılanması soruşturma Tokat

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