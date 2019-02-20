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FETÖ’nün ilçe imamı ve eşi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı’nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı’nın (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün sözde ilçe imamı ve eşi gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Çanakkale’nin Ezine ilçesi sözde ilçe imamı olan H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama karar bulunan eşi İ.B. yakalandı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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