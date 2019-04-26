HABER

FETÖ'nün imamı Brezilya'ya dönmeye korkuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Brezilya'da gözaltına alınmasının ardından ABD'de bulunan FETÖ'nün Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı

ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin, FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Sao Paulo'nun Guarulhos havaalanında gözaltına alınmasının ardından bu ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FETÖ'nün Sao Paulo kentinde bulunan kültür merkezinin kurucusu ve başkanı olan Göktepe, Ali Sipahi'nin 5 Nisan tarihinde gözaltına alınmasının ardından, 9 Nisan'daki Brezilya'ya dönüşünü süresiz erteledi. Göktepe, "Guarulhos'a indiğimde, Ali'ye olduğu gibi tutuklanmaktan korkuyorum." ifadesini kullandı.

Göktepe, FETÖ'nün Sao Paulo'daki söz konusu kültür merkezinin yaklaşık 100 FETÖ üyesine Brezilya'dan iltica talebinde bulunmak için yardımcı olduğunu anlattı.

Zaman gazetesinin eski Brezilya muhabiri ve FETÖ üyesi Kemal Ergin de Brezilya'ya iltica ederek vatandaşlık veya daimi oturum almış yüzlerce kişinin Sipahi'nin durumuna düşmekten korktuklarını belirtti.

Öte yandan, bir yıl önce Brezilya'dan kaçarak Kanada'ya yerleşen Sao Paulo'daki kültür merkezinin eski yöneticilerinden Yusuf Eleman, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Buraya geldim, çünkü beni burada takip etmeleri daha zor." dedi.

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldıPist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı
Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybettiEşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali sipahi brezilya brezilya imamı FETO ÜYESİ TUTUKLANDI FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Macron sarı yeleklilerin taleplerine yanıt verdi

Macron sarı yeleklilerin taleplerine yanıt verdi

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce arı çırpına çırpına telef oldu!

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.