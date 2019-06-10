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FETÖ'nün infaz koruma memuru imamına 7 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

  FETÖ/PDY'nin Ankara bölgesi infaz koruma memuru imamı olduğu iddia edilen Selçuk İnal, tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin Ankara bölgesi infaz koruma memuru imamı olduğu iddia edilen Selçuk İnal, tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Selçuk İnal ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık İnal, örgüt imamı olduğu suçlamalarını kabul etmediğini belirtti. İnal, iddia edildiği gibi örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmadığını da iddia ederek, beraatını talep etti. Mahkeme, sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. İnal, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) -

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