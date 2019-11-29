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FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu: Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:07 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö.

FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu: Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye etti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö. (40) yakalandı. Örgütün İngiltere mütevelli mensubu olduğu öne sürülen Orhan Ö., örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaretinde Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Aksaraylı olan ve İngiltere'de yaşayan Orhan Ö.'nün 25 Ekim Pazartesi günü ülkeye giriş yapacağını belirledi. Başka bir isim adına sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla Sabiha Gökçe Havalimanı'nda yakalanan Orhan Ö., gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aksaray'a getirilen Orhan Ö., 2006-2016 yılları arasında örgütün İngiltere mütevelli yapılanmasında yer aldığını itiraf etti. Örgütün birçok başka ülkelere yaptığı gezilerine katıldığını anlatan Orhan Ö., örgüt elebaşını ziyaretinde Fetullah Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi. Orhan Ö. ifadesinde İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamlarıyla aralarında medya, hukuk, vakıf ve derneklerin yöneticilerinin bulunduğu örgütün 37 üst düzey mensubu hakkında da itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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