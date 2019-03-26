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FETÖ'nün "iş adamları" yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

Davada yargılanan 6 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, 7 sanığın beraatına hükmetti

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanması soruşturması kapsamında 13 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini, aksi kanaatte olunması halinde ise hükümle tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mehmet Doğan ve Yüksel Ak'a 6 yıl üçer ay, Necati Durukan'a 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ali Murat Ünsal'a 1 yıl 6 ay 22 gün, Sadi Yıldız'a da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İsmail Hakan Özkan'ı "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, diğer 7 sanığın beraatine hükmetti.

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Bolu FETÖ/PDY iş adamları yapılanması karar

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