FETÖ'nün iş adamlarına aktardığı yüksek paralar gerekçeli kararda

Rapora göre, FETÖ tarafından sanıklar ve onların ortaklık payına sahip olduğu şirketlerine aktarıldığı belirlenen lira, avro ve dolar cinsinden para miktarları şöyle:

Bilirkişi heyeti tarafından sanıklar yönünden kaynağı tespit edilemeyen paralar da tespit edildi.

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de, TMSF'ye devredilen Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile kuyumcu Şeref Sipahi'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay ila 13 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldıkları davanın gerekçeli kararında, sanıkların şirketlerine örgüt tarafından yüksek miktarda para aktarıldığı bilgisine yer verildi.

- Sanık Ahmet Küçükbay: "85 milyon 648 bin 96 lira, 14 milyon 262 bin 891 dolar ve 2 milyon 181 bin 49 avro"

- Sanık Abdullah Kavuk: "79 milyon 3 bin 493 lira, 272 bin 827 dolar, 41 bin 385 avro"

- Sanık Şeref Sipahi: "18 milyon 374 bin 990 lira, 44 bin 343 dolar, 55 bin 642 avro"

- Sanık Metehan Kavuk: "2 milyon 162 bin 714 lira, 70 bin 450 avro"

Kararın "delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe" bölümündeki MASAK raporuna göre, Küçükbay'ın 668 milyon lira ve Abdullah Kavuk'un ise 675 milyon lira mal varlığına sahip olduğu kaydedildi.

Kararda, örgüt tarafından şirketlere aktarılan lira ve döviz cinsindeki paranın 1 Eylül 2016'dan itibaren yasal faiziyle müsaderesine karar verildiği belirtildi.

Sanıkların söz konusu nakit varlıkların kaynağını açıklayamadıklarının belirtildiği gerekçeli kararda, Küçükbay'ın FETÖ'nün sözde İzmir il yöneticilerinin verdiği emir ve talimatlar doğrultusunda örgüt adına maddi menfaat sağladığı, kendisinin örgüt mensupları tarafından örgüte yeni üye ile maddi kazanç elde etmek üzere vizyon ve tanıtım yüzü olarak kullandırılmasına izin verdiğine vurgu yapıldı.