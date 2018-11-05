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FETÖ'nün iş adamlarına aktardığı yüksek paralar gerekçeli kararda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

İzmir'de TMSF'ye devredilen Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile kuyumcu Şeref Sipahi'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldıkları davanın gerekçeli kararı yazıldı - Gerekçeli kararda, sanıkların şirketlerine örgüt tarafından yüksek miktarda para aktarıldığı bilgisi yer aldı

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de, TMSF'ye devredilen Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile kuyumcu Şeref Sipahi'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay ila 13 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldıkları davanın gerekçeli kararında, sanıkların şirketlerine örgüt tarafından yüksek miktarda para aktarıldığı bilgisine yer verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 27 Eylül'de sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin hazırladığı 660 sayfalık gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Gerekçeli kararda, dava kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin, sanıklara ait şirketlerin mali yapısına yönelik yürüttüğü çalışmalar önemli yer tuttu.

Bilirkişi heyeti tarafından sanıklar yönünden kaynağı tespit edilemeyen paralar da tespit edildi.

Rapora göre, FETÖ tarafından sanıklar ve onların ortaklık payına sahip olduğu şirketlerine aktarıldığı belirlenen lira, avro ve dolar cinsinden para miktarları şöyle:

- Sanık Ahmet Küçükbay: "85 milyon 648 bin 96 lira, 14 milyon 262 bin 891 dolar ve 2 milyon 181 bin 49 avro"

- Sanık Abdullah Kavuk: "79 milyon 3 bin 493 lira, 272 bin 827 dolar, 41 bin 385 avro"

- Sanık Şeref Sipahi: "18 milyon 374 bin 990 lira, 44 bin 343 dolar, 55 bin 642 avro"

- Sanık Metehan Kavuk: "2 milyon 162 bin 714 lira, 70 bin 450 avro"

Kararın "delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe" bölümündeki MASAK raporuna göre, Küçükbay'ın 668 milyon lira ve Abdullah Kavuk'un ise 675 milyon lira mal varlığına sahip olduğu kaydedildi.

Kararda, örgüt tarafından şirketlere aktarılan lira ve döviz cinsindeki paranın 1 Eylül 2016'dan itibaren yasal faiziyle müsaderesine karar verildiği belirtildi.

Sanıkların söz konusu nakit varlıkların kaynağını açıklayamadıklarının belirtildiği gerekçeli kararda, Küçükbay'ın FETÖ'nün sözde İzmir il yöneticilerinin verdiği emir ve talimatlar doğrultusunda örgüt adına maddi menfaat sağladığı, kendisinin örgüt mensupları tarafından örgüte yeni üye ile maddi kazanç elde etmek üzere vizyon ve tanıtım yüzü olarak kullandırılmasına izin verdiğine vurgu yapıldı.

- Dava süreci

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay ve Şeref Sipahi'nin "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan beraatine karar verirken, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan Abdullah Kavuk'a 13 yıl, Sipahi'ye 9 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk'a 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Aynı suçtan 13 yıl hapis cezası verdiği Küçükbay'ın etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezasını yarı oranında düşürerek 6 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında verdiği bilgiler ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek cezayı 5 yıl 5 aya düşürerek, sanığın tahliyesini kararlaştırmıştı.

Abdullah Kavuk'un tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, Sipahi'nin de hükümle tahliyesine karar vermişti.

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