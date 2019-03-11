FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada Yüksel Yılmaz, FİADER'de ele geçirilen bir çekle ilgili tanıklık yaptı.

Yılmaz, ele geçirilen 3 bin liralık çekin kendisinin olduğunu, esnaflık yaptığını söyledi.

Suat Barış'ı imam olarak bildiğini, kendisinden ufak tefek alışveriş yaptığı için tanıdığını aktaran Yılmaz, çeki de sevap olsun diye verdiğini ifade etti.

Duruşmada tanıklık yapan Emre Er de suç tarihinde nakliyeci olduğunu, beyaz eşya taşıdığını, olay günü Sarıyer’de bir sitenin otoparkına girdiğini, burada 3 kişinin kendisine gelerek öğrenci olduğunu söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendilerini öğrenci olarak tanıtan kişiler 'Eşyalarımız var, yardımcı olur musunuz?' dediler. Yardımcı olurum dedim. Fiyat konusunda anlaştık. Kolileri yüklerken güvenlikçi bana 'Dikkat et daha önce buraya FETÖ operasyonu yapıldı, ne yüklediniz kamyona.' dedi. Ben de 'Öğrencilerin eşyaları var' dedim. Eşyaları taşımamı isteyenlerden kimse benimle gelmedi."