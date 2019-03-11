HABER

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada Yüksel Yılmaz, FİADER'de ele geçirilen bir çekle ilgili tanıklık yaptı.

Yılmaz, ele geçirilen 3 bin liralık çekin kendisinin olduğunu, esnaflık yaptığını söyledi.

Suat Barış'ı imam olarak bildiğini, kendisinden ufak tefek alışveriş yaptığı için tanıdığını aktaran Yılmaz, çeki de sevap olsun diye verdiğini ifade etti.

Duruşmada tanıklık yapan Emre Er de suç tarihinde nakliyeci olduğunu, beyaz eşya taşıdığını, olay günü Sarıyer’de bir sitenin otoparkına girdiğini, burada 3 kişinin kendisine gelerek öğrenci olduğunu söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendilerini öğrenci olarak tanıtan kişiler 'Eşyalarımız var, yardımcı olur musunuz?' dediler. Yardımcı olurum dedim. Fiyat konusunda anlaştık. Kolileri yüklerken güvenlikçi bana 'Dikkat et daha önce buraya FETÖ operasyonu yapıldı, ne yüklediniz kamyona.' dedi. Ben de 'Öğrencilerin eşyaları var' dedim. Eşyaları taşımamı isteyenlerden kimse benimle gelmedi."

- ''Çok tehdit aldım"

Tanık Er, olayda şüphelendiği için koliyi açtığını, kolide FETÖ ve TUSKON ile ilgili evraklar gördüğünü, çok incelemediğini belirterek, "Hacıosman'da aracı kenara çektim, ağabeyimi aradım, yanıma geldi. 155'i aradım, Yakacık'a sivil ekiplerin yanına gittim. Polisin ortak operasyonuyla Metin Hanay'ı yakalattık. Emniyette ifade de verdim. Aracın plakalarını söktüm, çok tehdit aldım. Aracımı sattım, marangoz işine girdim. Bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşadım, tehditler falan aldım. Biz ne yaptıksak devletimiz için yaptık. Beni 212'li bir numara arıyor tehdit ediyor. Ben polise bu durumu söyledim, polis yurt dışından arandığımı, beni arayan numaranın klonlanmış numara olduğunu söyledi." diye konuştu.

BİMER'e ihbar başvurusu kapsamında tanıklık yapan İsa Akalın da BİMER'e 31 Mart 2014'te başvuruda bulunduğunu, o dönem Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptığını, kamuoyunda FETÖ'ye yardım ettiğini düşündüğü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON hakkında vakıf, dernek statülerinin geri alınması için başvuru yaptığını söyledi.

Tanık Akalın, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Herhangi bir bilgi ve belgeye sahip değilim, bu kişileri de tanımam. Duyarlı bir vatandaş olarak devlete, millete zarar verdiklerini düşündüm. Devletimize ve milletimize zarar veren kimse adalet önünde hesap vermelerini arzuluyorum. Yakalanan kişiler hakkında bilgim olmadığı için tanıklık statüsünden çıkarılmayı da talep ediyorum." dedi.

Tanıkların dinlenilmesinden sonra, mahkeme dosyaya gelen evrakları okumaya devam ediyor.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Sokak sanatçısına para cezası kesildiSokak sanatçısına para cezası kesildi
Sultangazi'deki otomobilin kaza anı kameradaSultangazi'deki otomobilin kaza anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
faruk güllü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Ömer Faruk Kavurmacı Silivri Ceza İnfaz Kurumları TUSKON'un başkanı Rızanur Meral

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.