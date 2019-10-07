FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Kavurmacı ve Güllü tahliye talebinde bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Ömer Yıldırım, mahkemeye gelen bilirkişi raporlarını okudu. AKFEL Holding ile ilgili bilirkişi raporunda, Baltacı ailesinin AKFEL ile bağlı şirketlerin hisse devirlerinin ülke dışına taşımalarına ortam hazırladığı, şirket hisse durumlarının eksik bildirildiği, FETÖ iltisaklı Zirve ve Süleymanşah üniversitelerine bağış yapıldığı, TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in iş akdinin 31 Aralık 2014'te sonlandırılmasına rağmen 19 Şubat 2016'ya kadar lüks makam aracı şoförü verilerek ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Mahkemeye gelen Aydınlı Grup ile ilgili bilirkişi raporunda ise grubun yardım faaliyetlerinin 2013'ten önceki yıllardan süregeldiği, tüm yazışmalarda kurumsal mailin kullanıldığı, yazışmalarda kurban ve bağış faaliyetlerinin grup üst yönetimi ve alt personel görevlendirilerek organizasyon dahilinde yapıldığı, toplanan kurban bedellerinin bilgisinin rapor edildiği, yazışmalarda bağış ve yardım bölgesi kavramının kullanıldığı, bölgelere ayrıştırıldığı, bir bölgeye davet edilmiş şirket ve şahsın başka bir bölgeye, başka yere yardım yapılmaması yönünde baskı yapıldığının belirlendiği belirtildi.

Grubun Bank Asya'daki hisselerinin bankaya devredildiği, şirketin iştirakli hisselerinin herhangi bir resmi devir işlemi yapılmadan şirket yasal defter kayıtlarının silinmiş olduğu tespit edilen raporda, Aydınlı Grup içerisindeki Asya Katılım mevduat hesabının tüm mevduat içindeki payının 2013 aralık ayı döneminde yüzde 39, 2014 ocak ayı döneminde yüzde 98 arttığı, Asya Katılım pos cihazının kullanımının da 2013 aralık ayı dönemine göre 2014 ocak ayı döneminde yüzde 100, 2014 şubat ayı döneminde yüzde 400, 2014 mart ayı döneminde yüzde 300 arttığı kaydedildi. Raporda, şirketin banka mevduat hesaplarının bankanın ayağa kaldırılması için yapılan çağrıya cevap niteliğinde olabileceği, Birleşen Gönüller sinema filminin bir şirket üzerinden sponsorluk ödemelerinin yapıldığı, fatura alınmadığı, bu ödemelerin neye istinaden yapıldığının bilinemediği değerlendirilmesinde bulunuldu. - Mağazalardan iskontolu alışveriş tespitleri raporda Muharrem Karayol'un gerek bizzat, gerekse @yargıtay.gov.tr posta adresine posta, gerekse mesaj göndererek yönlendirdiği kişilerin ise Aydınlı Grup Şirketinin mağazalarından yüzde 50 iskontolu alışveriş yaptıracak kadar etkili olduğu tespitlerinde bulunulan raporda, bu imtiyazın Karayol'a şirket yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Kavurmacı tarafından verildiği, bunun, Kavurmacı'nın asistanı aracılığıyla göndermiş olduğu elektronik postayla teyit edildiği, Muharrem Karayol'un Kavurmacı'nın arkadaşı olduğu hususunun da çalışanlar tarafından bilindiği bildirildi.

Ayrıca, Doğan Çelik'e kartlara puan yükleme konusunda yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın 18 Aralık 2015 tarihinde taraf olduğu, Çelik'in harcamalarının ve kullandığı kart sayısının dikkat çekici olduğu, Karayol ve Çelik'e yapılan özel iskontonun yüzde 50, personel indirimlerinin yüzde 25 olduğu, farklı zamanlarda istenilen muhasebe raporlarının temin edilemediği ve işlemlerinin takdirinin mahkemeye ait bulunduğu aktarıldı. Bank Asya hesapları üzerinde yapılan incelemelere ait raporda ise Fetullah Gülen'in 2011-2016 arasında Bank Asya'da herhangi bir hesap açmadığı, Mustafa Muhammet Günay'ın 2014'te banka hesabında yükselme olduğu, Rızanur Meral'in de 2013 yılı aralık ayında hesap bakiyesinin yükseldiği, 2016 yılında ise hesap bakiyesinin sıfır olduğu, ABD'den hesabına toplam 10 bin dolar para transfer ettiği ortaya çıktı. - Rızanur Meral'in eşinin dosyası bu dosyayla birleşti Raporda, Bank Asya'ya Ömer Faruk Kavurmacı'nın hesabından para yatırılmadığı, Mustafa Şevki Kavurmacı'nın işlemlerinin yüksek olmadığı, Faruk Güllü'nün hesabındaki para alışverişinin okul taksiti olduğu, bir para transferinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Başkan Yıldırım, davanın firari sanığı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in dosyasının bu davayla birleştiğini kaydetti. - Savcılık, Güllü'nün dosyasının ayrılmasını talep etti Cumhuriyet savcısı, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmalarının beklenmesini, gelmeyen dijital inceleme raporların beklenmesini, sanık Faruk Güllü'nün mevcut delil durumu, gelen bilirkişi raporlarından dolayı dosyasının tefrik edilerek, mütalaa hazırlaması için kendisine gönderilmesini ve tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporlarını reddederek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, 37 aydır tutuklu bulunduğunu, adaletin tecelli edeceğini ifade ederek, "Hiçbir talimatım yok, iki kişinin yüzde 50 indirimli yaptığı alışverişler var. Gazete, dergi abonelikleriyle bir ilgim yok. Raporda çelişkiler var. Aydınlı Grubun karının yüzde 9'unu bağış ve yardımlar için ayırdığı raporda belirtilmiş. 12 şirketimiz var. Onların karını yok saymış, değerlendirme hatası var. Tüm grup karının verilmesi lazım. Yardımların büyük kısmı satış değeri olmayan tüketicilerden iade alınmış, defolu ürünler. 47 milyondan Kimse Yok Mu Derneğinden başka Kızılaya, başka kurumlara verilen yardımlar da var. 30 milyonluk yardım kısmı başka kurumlara verilmiş. Dini hassasiyetleri olan bir aileyiz. Dinen yüzde 2,5 verilmesi gerekiyor, biz yüzde 4 olarak vermişiz. Kurbanla ilgili kimseye talimat vermedim. 30 kişi de bunu teyit etti." diye konuştu.