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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamlarına yönelik faaliyet yürüten Florya İş Adamları Derneği'ne (FİADER) ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 3'ü tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan birine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi( SEGBİS) yöntemiyle bağlanılırken, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı avukatları da salonda müşteki olarak hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, beklenen tüm bilgi ve belgelerin celse arasında dava dosyasına ulaştığını belirterek, eksik husus kalmadığından karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Müşteki Ticaret Bakanlığı avukatı söz alarak, eski beyanlarını ve celse arasında sunduklarını dilekçe içeriklerini tekrar ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı da eski mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, firari 2 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasını istedi.

Duruşmada daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, delil olarak el konulan tüm eşyalarının iadesini talep etti.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, nihai kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının 14 Ekim tarihli duruşmada açıkladığı esasa ilişkin mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Recep Keleş ve Muhdi Yeyrek hakkındaki dosyasının ayrılmasına karar verilmesi istenmişti.

Diğer 24 sanığın "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, bunlardan 3’ünün ayrıca "özel evrakta sahtecilik" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri istenmişti.

Sanıklardan Serkan Gökpınar’ın iddianamede ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da cezalandırılması istenmişti. Ancak sanığın silahının ruhsatının olduğu, ruhsat süresinin henüz dolmadığı ve herhangi bir suçta veya örgütsel faaliyette kullanıldığının tespit edilmediği gerekçesiyle, bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davası FİADER

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