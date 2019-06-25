FETÖ'nün İş Dünyası Yapılanması Davası'nda 3 sanığın tahliyesine karar verildi - ARŞİV

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada, sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir'in tahliyelerine karar verildi. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi. DURUŞMADA TALEPLER ALINDI İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 16 tutuksuz hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı avukatı ve bazı müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, talepler alındı. "KAKAO TALK PROGRAMINI İNDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM" Söz verilen Ömer Faruk Kavurmacı, duruşmada dinlenen tanıkların beyanlarına tek tek değinerek, tanıkların "Ömer Faruk Kavurmacı'nın terör örgütü FETÖ ile bir ilgisi yoktur" dediğini, kendi lehine ifade verdiğini söyledi. Bilirkişi raporunu da eleştiren sanık Kavurmacı, "Bana ait olmayan cep telefonu, benimmiş gibi gösterilmiştir. Raporda, Kakao Talk programının indirildiği belirtiliyor. Ben bu programı indirdiğimi hatırlamıyorum, Log kayıtlarında giriş süresi sıfırdır. Milyonlarca kişinin indirdiği programı indirmişsem bile suç olduğunu zannetmiyorum" dedi.

"BENİM TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ İLE BİR İLİŞKİM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR" Kavurmacı şunları söyledi: "Söylediklerimde en ufak yalan beyanım varsa bana ne söyleseniz başım gözüm üstünde yeri vardır. Benim terör örgütü FETÖ ile bir ilişkim olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu örgüte tavır almak yapabileceğim her şeyi yaptım. FETÖ'nün okullarından çocuklarımı aldım. Mart 2014 seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş'ın fotoğraflarını astım. FETÖ ile irtibalı firmalarla ilişkimi kestim. Benim onlarla tek bir paydam olmadı. Banka hesapları, imzalar didik didik incelendi. Sonuç olarak benimle ilgili delil ortaya konmuş değildir. Bugün burada adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. 3 yıl süren tutukluluğuma son vereceğinize inanıyorum. Şirketlerim üzerindeki tedbir ve kayyum kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. Kendi hesaplarımın üstünde, babamın hesaplarının üstünde, eşimle ortak hesaplar üzerinde tedbir vardır. Bu mağduriyetimize son vermenizi istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum."