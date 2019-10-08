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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 01:08 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, Kavurmacı ve Güllü'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, Kavurmacı ve Güllü'nün tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen duruşmada, ara kararlar açıklandı.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmalarının ve cevabı gelmeyen yazıların dönüşlerinin beklenmesine karar vererek, sanık Faruk Güllü'nün hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle dosyasının bu davadan ayrılmasına hükmetti.

Dosyaya sunulan Bank Asya’yla ilgili bilirkişi raporunda ayrıntılı rapor tanzim edilmediğinden sanıkların 17-25 Aralık sonrasındaki hesap hareketlerine ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanması için dosyanın başka bir bilirkişiye gönderilmesine, rapor hazırlanmasına ve şirketler üzerindeki kayyumluk kararlarının devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün tutukluluk halinin devamı kararını oy çokluğuyla alan mahkeme, ev hapsinde bulunan sanık Zeynep Meral’in bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.

Duruşma, 3 Şubat 2020’de Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, sanıklar Kavurmacı ve Güllü'nün üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak, tutukluluk devam kararlarına muhalefet şerhi koydu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları TUSKON

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