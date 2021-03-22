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FETÖ’nün iş yapılanması davasında mütalaa verildi

22.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral’in de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, celse arasında mütalaa verildi.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral’in de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, celse arasında mütalaa verildi. Mütalaada, firari sanık Rızanur Meral’in eşi Zeynep Meral’in de aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral’in de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 23. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı celse arasında mütalaanın verildiğini açıkladı.
Savcılıkça celse arasında dosyaya sunulan mütalaada, firari sanık Rızanur Meral’in eşi Zeynep Meral’in de aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Bir sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz’in dosyasının ayrılması talep edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınıyor.

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