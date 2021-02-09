FETÖ’nün işkenceci subaylarından 28’i yakalandı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 1 muvazzafın da olduğu 56 rütbeli askerden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin, FETÖ mensubu olmayan öğrencilere sistematik şekilde baskı uygulayarak işkence yaptıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim gördükleri dönemde örgüt talimatlarına uymayan askeri öğrencileri baskı ve işkence ile istifa ettirerek FETÖ’ye bağlı öğrencilerin önünü açan, bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı ve 1’i muvazzaf 22’si ihraç 23 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ’nün işkenceci subaylarına gece yarısı baskını

Yürütülen soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, işkenceci eski subayların yakalanması için İstanbul’un da aralarında olduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

FETÖ/PDY’nin işkenceci subaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askerlerin sayısı belli oldu. Baskınlarda aralarında 1 muvazzafın da olduğu 56 rütbeli askerden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Çoğu daha önce TSK’dan ihraç edilen örgüte üyelerinin, FETÖ mensubu olmayan öğrencilere işkence yaptırdıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ile çekmecelerde dolar ve Euro’dan oluşan yabancı paralar ele geçirildi.