FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
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