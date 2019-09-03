HABER

FETÖ'nün  İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki darbe girişimi faaliyetleri davasında 1 tahliye 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada,  sanıklardan Rıfat Gürkan hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Rıfat Gürkan hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Rıfat Gürkan, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutuklulukların devamını istedi.

Sanıklardan Birol Abbas ''Savunmamı yapmıştım. Tahliye taleplerimi tekrarlıyorum. Tanıklar savunmamı destekler şeklinde ifade vermiştir. Kesinlikle benim darbe girişimiyle bir ilgim yok. 3 yılı geçti tutukluluğum. Bu terör örgütü ile bir alakam yok, tahliyemi talep ediyorum. '' dedi. Nurettin Çakmak ise, '' Çok ağır ithamlar vardı, hepsini çürüttüm. Bana iftiralar atıldığı çok belli. Tutukluluğum 3 seneyi geçti. Yattığım süreden daha büyük bir mağduriyet içerisindeyim. Tahliyemi istiyorum '' şeklinde savunma verdi. Rıfat Gürkan tahliye talebine ilişkin olarak, '' Benim darbeyle herhangi bir şekilde alakam olmadığını herkes söyledi. Tahliyemi talep ediyorum '' dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Rıfat Gürkan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Gürkan'a ''Yurt dışına çıkış yasağı'' ve ''konutu terk etmemek'' şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Sanıklardan Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Birol Abbas ve Erdal Müniroğlu'nun ise tutukluluklarına devam kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütaalası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Bozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemiBozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemi
Kan davalıları tarafından öldürülen gencin babası: Barışı beklemedilerKan davalıları tarafından öldürülen gencin babası: Barışı beklemediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.