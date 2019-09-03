FETÖ'nün  İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki darbe girişimi faaliyetleri davasında 1 tahliye 

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin 5'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Rıfat Gürkan hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Rıfat Gürkan, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutuklulukların devamını istedi.

Sanıklardan Birol Abbas ''Savunmamı yapmıştım. Tahliye taleplerimi tekrarlıyorum. Tanıklar savunmamı destekler şeklinde ifade vermiştir. Kesinlikle benim darbe girişimiyle bir ilgim yok. 3 yılı geçti tutukluluğum. Bu terör örgütü ile bir alakam yok, tahliyemi talep ediyorum. '' dedi. Nurettin Çakmak ise, '' Çok ağır ithamlar vardı, hepsini çürüttüm. Bana iftiralar atıldığı çok belli. Tutukluluğum 3 seneyi geçti. Yattığım süreden daha büyük bir mağduriyet içerisindeyim. Tahliyemi istiyorum '' şeklinde savunma verdi. Rıfat Gürkan tahliye talebine ilişkin olarak, '' Benim darbeyle herhangi bir şekilde alakam olmadığını herkes söyledi. Tahliyemi talep ediyorum '' dedi.