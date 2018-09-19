İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan'da verdiği kararda, tutuklu sanıklar eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Albay Nebi Gazneli, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

Sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gitmeyen heyet, bu 12 sanık hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmışsa da bu suçlar "Anayasa'yı ihlal" suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle ayrı ayrı hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermişti..

- Yüksel Durak'ın suç vasfı değişti

Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da eyleminin "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Durak'ı ayrıca "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muzaffer Düzenli, Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu'ya, 87 kişinin şehit edilmesi nedeniyle "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.