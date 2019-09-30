FET\u00d6\u2019n\u00fcn \u0130stanbul\u2019daki ba\u015f sorumlusu oldu\u011fu iddia edilen \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr, "Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi" su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazand\u0131Ankara Valisi \u015eahin: "Teknik ar\u0131zadan m\u0131 ba\u015fka bir sebepten mi incelemeden sonra tespit edilecek"Giresun'da silah ka\u00e7akl\u0131\u011f\u0131 operasyonunda 3 tutuklama
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