HABER

FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına yönelik dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açılan sanık Fidan Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz'ın 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Fidan Yılmaz'ın, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, mahkemeye gelen evrakın okunmasının ardından cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını celse arasında sunduklarını belirtti.

Mütalaada, sanık Yılmaz'ın ''silahlı terör örgütü yönetici'' olmak suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaanın ardından söz alan Yılmaz, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulunarak, kendisinin örgüt içerisinde önemli biriymiş gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını iddia etti. Sanık Yılmaz, suçlamaları kabul etmediğini, kapatılan Fatih Kolejinde öğretmenlik yaptığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Yılmaz'a mütalaaya karşın son savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanmasına ilişkin 2018 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Fidan Yılmaz'ın, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın ailesini yalnız bırakmadıVatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın ailesini yalnız bırakmadı
Güneşin etrafında gökkuşağı oluştu, vatandaşlar hayranlıkla izlediGüneşin etrafında gökkuşağı oluştu, vatandaşlar hayranlıkla izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.