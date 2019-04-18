FETÖ'nün izdivaç imamı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olan Ali Özel’in "ByLock"taki yazışmalarında, "Eagle" ve "Tango" programlarının telefon ve tabletlere kurulması konusunda görüştüğü, örgüt talimatı ile himmet topladığı, topladığı himmetleri ne yapacağı hususunda sivil imamdan talimat istediği, topladığı himmetleri raporladığı ve dağıtılacak himmet konusunda talimat aldığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Özel'in Gaziantep'te gerçekleştirilecek örgütsel toplantı için görüşme yaptığı, kurulacak istinaf mahkemeleri tayinleri ile ilgili görüştüğü ve bu hususta adliyedeki diğer hakim, savcılar ile ilgili saha çalışması kapsamında bilgi topladığı ve sivil imam ile paylaştığı, tayini konusunda örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair "ByLock" yazışmaları bulunduğu kaydedilmişti.

Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim, savcı adayları ile ilgili örgütün "evlendirme mesulü" olduğu ve bu görevi sırasında "Yücel" kod adını kullandığı, bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı vurgulanarak, örgüt içerisindeki hakim, savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, evini dahi bu işe tahsis ettiğinin tespit edildiği ve 4 kişinin bu doğrultuda beyanın alındığına yer verilmişti.