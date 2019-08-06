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FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Akbey ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Akbey'e söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Akbey, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Akbey, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Akbey, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Akbey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Akbey'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- İzdivaç imamıydı

Sanık Akbey hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı, aynı zamanda bu gruptaki FETÖ mensuplarının katalog evlilik süreçlerini yönettiği ifade edildi.

İddianamede, darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden Akbey'in, hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülere hukuki destek sağlanması için aracılık ettiği kaydedildi.

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ceza FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü izdivaç imamı Mehmet Ümit Akbey

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