Buna göre, sanık Akbey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Suçsuz olduğunu belirten Akbey, beraatini talep etti.

Hükümle birlikte Akbey'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- İzdivaç imamıydı

Sanık Akbey hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı, aynı zamanda bu gruptaki FETÖ mensuplarının katalog evlilik süreçlerini yönettiği ifade edildi.

İddianamede, darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden Akbey'in, hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülere hukuki destek sağlanması için aracılık ettiği kaydedildi.

