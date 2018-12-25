Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 40 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fansa hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 12 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski hakim Mehmet Fansa hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgütün hakim-savcı meslek mensupları arasındaki örgüt içi evlilikleri organize eden evlendirme sorumlularından olduğu belirtildi.

Fansa'nın örgüt içi evliliği telkin edici konuşmalar yaptığı belirtilerek, ''Sanığın bu amaçla toplantılar düzenlediği, evlendirilmesi planlanan örgüt mensuplarının bilgilerini topladığı, bu kişileri bir araya getirerek evlenmelerini sağladığı, bu şekilde örgütün hakim-savcı meslek mensupları arasındaki örgüt içi evliliklerini organize eden evlendirme sorumlularından olduğu'' aktarıldı.

Mehmet Fansa'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock programında kullanıcı adının "33sahan", şifresinin "Sahan", kod adının ise "Nedim" olduğu ayrıca ByLock hesabının diğer kullanıcılar tarafından "01-FNS_AK, Nedim-İzdivaç, Nedim ödemiş, Nedim, Fansa" gibi isimlerle kaydedildiği anlatıldı.

- ''Örgüt içi evlenme konusunda tavsiyelerde bulunuyordu"

Gerekçeli kararda itirafları yer alan eski hakim D.A.Y. da lise döneminde örgütle tanıştığını ve hukuk fakültesinde okurken de örgüte ait evlerde kaldığını belirtti.

Eğitim sonrası FETÖ'nün hakim-savcılık çalışma evlerinde kaldığını anlatan D.A.Y, şunları ifade etti: