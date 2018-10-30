HABER

FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ile eşine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY üyesi asker ve polislerin evleneceği kişilere karar verdiği öne sürülen 'izdivaç sorumlusu' Mine G.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY üyesi asker ve polislerin evleneceği kişilere karar verdiği öne sürülen 'izdivaç sorumlusu' Mine G. ve hakkında 'esnaflardan sorumlu imam' olduğuna dair ifadeler bulunan eşi Bayram G., saklandıkları 'gaybubet evi'nde sahte kimlikle yakalandı.
İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmayla FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlenen Mine G. ve eşi Bayram G.'yi takibe aldı. Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 'ByLock' kaydı ve 5 bin 388 defa erişimi bulunan, kapatılan Bank Asya'da artırım hareketleri olan, protesto eylemine katıldığı tespit edilen, örgüte bağlı kurumda denetim kurulu yedek üyesi olduğu anlaşılan, KHK ile kapatılan şirkette kaydı bulunan, polis ve asker gibi kişilerle evlendirilecek kadınların 'izdivaç' grubundan sorumlu olduğu belirlenen Mine G. ve 2 'ByLock' kaydı olan, Samsun'daki esnaf gruplarından sorumlu olduğu öne sürülen eşi Bayram G.'yi yakaladı. Sahte kimlik kullanan ve 'gaybubet evi'nde saklanan çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Işık ihlali kazaya sebep olduIşık ihlali kazaya sebep oldu
Evde kağıda emdirilmiş sıvı uyuşturucu ele geçirildiEvde kağıda emdirilmiş sıvı uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.