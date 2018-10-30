FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ile eşine gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY üyesi asker ve polislerin evleneceği kişilere karar verdiği öne sürülen 'izdivaç sorumlusu' Mine G. ve hakkında 'esnaflardan sorumlu imam' olduğuna dair ifadeler bulunan eşi Bayram G., saklandıkları 'gaybubet evi'nde sahte kimlikle yakalandı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmayla FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlenen Mine G. ve eşi Bayram G.'yi takibe aldı. Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 'ByLock' kaydı ve 5 bin 388 defa erişimi bulunan, kapatılan Bank Asya'da artırım hareketleri olan, protesto eylemine katıldığı tespit edilen, örgüte bağlı kurumda denetim kurulu yedek üyesi olduğu anlaşılan, KHK ile kapatılan şirkette kaydı bulunan, polis ve asker gibi kişilerle evlendirilecek kadınların 'izdivaç' grubundan sorumlu olduğu belirlenen Mine G. ve 2 'ByLock' kaydı olan, Samsun'daki esnaf gruplarından sorumlu olduğu öne sürülen eşi Bayram G.'yi yakaladı. Sahte kimlik kullanan ve 'gaybubet evi'nde saklanan çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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