FETÖ’nün İzmir mahrem yapılanmasındaki karı koca yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çift, Mersin’in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları ve İzmir’de örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen Y.B. ve eşi M.B.’nin yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kaldıkları yerler tespit edildi. İstihbarat ve Tarsus Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

