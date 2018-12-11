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FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli 11 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli 11 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bu sabah eş zamanlı başlatılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Diyarbakır merkezli 11 ilde bu sabah başlatılan operasyon kapsamında sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen; aralarında muvazzaf; 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ve 1 uzman jandarma olmak üzere toplam 13 askeri personel, emekli 2 astsubay, askeri kurumundan istifa eden 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 ilde belirlenen adreslere yönelik polisin bu sabah başlattığı eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise yakalanması için de operasyonların devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla şüphelilerin örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

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