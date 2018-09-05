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FETÖ'nün "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'a ifade veren şüphelilerden 16'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı Saylan, bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.
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- Soruşturma

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 29 Ağustos'ta 6 binbaşı, iki yüzbaşı, 3 teğmen ve 14 astsubay ile 9 mahrem imam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan Fetullahçı Terör Örgütü

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