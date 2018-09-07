Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan 25 muvazzaf üsteğmenden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcı Ünüvar, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 5 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Hakimliğe sevk etti.

Bir şüpheli ise savcılık ifadesinde itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine ifade işlemleri için yeniden emniyete gönderildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan şüphelilerden 19'u tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.