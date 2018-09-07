HABER

FETÖ'nün "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan 25 muvazzaf üsteğmenden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Jandarma Genel Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcı Ünüvar, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 5 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Hakimliğe sevk etti.

Bir şüpheli ise savcılık ifadesinde itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine ifade işlemleri için yeniden emniyete gönderildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan şüphelilerden 19'u tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Şüpheliler arasında bazı ilçe jandarma komutanlarının da olduğu öğrenildi.

- Soruşturma

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 4 Eylül'de 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmen hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatılmıştı.

Şüphelilerin tamamı, yakalanarak ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilmişti.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!
Üyücek Deresi'ndeki kirliliğe, yazlıkçılar ve çevrecilerden tepkiÜyücek Deresi'ndeki kirliliğe, yazlıkçılar ve çevrecilerden tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı mahrem imam

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İlginizi Çekebilir

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.