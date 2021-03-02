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FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 44 mahrem sorumlusu hakkında gözaltı kararı

02.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde mahrem sorumlu oldukları tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde mahrem sorumlu oldukları tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 20’sinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğu ifade edildi. Ankara merkezli 26 ilde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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