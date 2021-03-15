FETÖ’nün jandarmadaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12’si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında “mahrem sorumlu” olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında 2 Mart’ta gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 26 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 12’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattığı öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 26’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan firari durumdaki 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

