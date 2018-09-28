FETÖ'nün kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamı yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgütün kadın hakim ve savcılarından sorumlu olduğu iddia edilen mahrem imam Elif G. (34), Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelininn sorgusunda, "Fethullah Gülen, bir din adamıdır. O bir alimdir" dediği öğrenildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), terör örgütünün Adana'da kadın hakim ve savcılardan sorumlu olduğu mahrem imamı Elif G.'nin Çanakkale Biga ilçesinde olduğunu saptadı. Adrese baskın yapan ekipler, Elif G.'yi yakalayarak Adana'ya getirdi.
EŞİ DE ADLİYE İMAMI
Ekipler ayrıca Elif G.'nin daha önce tutuklanan eşi Selim G.'nin de Adana Adliyesi'nden sorumlu üst düzey imam olduğunu saptadı. Örgütün gizli haberleşme progmanı 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen şüpheli Elif G. ve tutuklanan eşinin harhangi bir işte çalışmadıklarını belirledi. Elif G.'nin Çanakkale doğumlu eşi Selim G.'nin ise Denizli doğumlu oldukları, Adana'da yaşadıkları öğrenildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Elif G.'nin Adana'da bulunma sebeplerini 'Kısmet' olarak nitelendirdi. Elif G.'nin sorgusunda, "Fethullah Gülen, bir din adamıdır. O bir alimdir" dedi.
Elif G., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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