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FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütünün sözde "kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablası" olduğu öne sürülen şüpheli, Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

İstanbul Anadolu Bölge İdare Mahkemesinde zabıt katipliği yaparken meslekten ihraç edilen Ayşe K, 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Terör örgütünün sözde "kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablalarından" olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ gözaltı Zabıt Katibi

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