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FETÖ'nün kadınlardan sorumlu "ilçe imamı" için 15 yıl istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ/PDY'nin sözde "Kozan kadın ilçe imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana’da FETÖ/PDY'nin sözde "Kozan kadın ilçe imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuklu E.A. için "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelinin örgüt içerisinde "Diyarbakır ve Ardahan il ablalığı", 2014 yılı sonundan itibaren ise "Kozan ilçesi kadın imamı" olarak görev yaptığı, örgütün alt kademe yapılanmasını yönettiği, hiyerarşi içerisinde kendisine bağlı örgüt üyelerine de talimat verdiği aktarıldı.

Şüphelinin haklarında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan soruşturma bulunan çok sayıda kişiyle telefon irtibatının olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen talimat sonrası Bank Asya’da hesap hareketliliğinin bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tüm hususlar bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheli E.A'nın örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunması, Adana'da otelde yapılan ve 'kamp' adı verilen örgütsel toplantılarda diğer FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında işlem yapılan şahıslarla birlikte yer alması, örgütün Adana Kozan yapılanması içerisinde 'yönetici' konumunda olduğu ve üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak en üst hadden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

E.A, bazı tanık ifadelerine de yer verilen iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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