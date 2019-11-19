HABER

FETÖ’nün Kamboçya öğretmeni davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kamboçya’da bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Tatlıyer, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kamboçya’da bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Tatlıyer’in ‘Uluslararası casusluk’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kamboçya’da bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Tatlıyer, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kamboçya’da bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Tatlıyer’in ‘Uluslararası casusluk’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer ve avukatı katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını okuyan cumhuriyet savcı, sanık Tatlıyer’in ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, ‘Uluslararası casusluk’ suçunu işlediği sabit olmaması nedeniyle beraatini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını yapan sanık Tatlıyer, “Örgütle bir bağım olsa bu yılın Nisan ayına kadar yurt dışına çıkmayı denerdim. Bunun için müracaat bile etmedim. 8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanığın ardından söz alan avukatı ise yargılamada dinlenen tanık beyanlarının müvekkilinin lehine olduğunu belirterek, “Müvekkilimin Kamboçya’daki okulda çalışması tamamen resmi bir çalışma. O dönem örgüt, henüz cemaat olarak adlandırılmıyordu ve çalışmasının suç oluşturması mümkün değildir. Müvekkilim yurt dışı tecrübesi olmasına rağmen de kaçmamıştır. Beraatini ve tahliyesini talep ediyorum” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tatlıyer’i ‘Silahlı terör örgütüne üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Uluslararası casusluk’ suçunu işlediğinin kesin olmadığını belirten mahkeme, sanığın bu suçtan beraatine ve kaçma miktarı bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya’da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer’in itirafçı beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı kaydedilmişti.
Sanığın Kamboçya’da örgüte ait Zaman International School’da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen iddianamede, Tatlıyer’in Bylock kullandığının tespit edildiği belirtilmişti. Sanığın, ‘Uluslararası casusluk’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
İran’da protestolarda 12 kişi hayatını kaybettiİran’da protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya’da Türk gururuİtalya’da Türk gururu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Isparta'daki Güleda Cankel cinayetinde son dakika gelişmesi! İfadesi ortaya çıktı

Güleda Cankel'in ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Son dakika: Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.