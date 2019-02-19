FETÖ'nün kapatılan derneklerinin yöneticilerine hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklerin yöneticilerinin de arasında yer aldığı 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fevzi Çakmak ve Şaban Bol ile tutuksuz sanıklar Bekir Acar, Orhan Özdülkar, Zeki Barut ve O.Ç. ile avukatları katıldı. Eski Kimse Yok Mu Derneği Gaziantep Şube Başkanı sanık Çakmak, savunmasında, darbe girişiminden önce tutuklandığını, bu nedenle darbeye katılma gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını savundu. Sanık Bekir Acar ise derneğe bağış yaptığını belirterek, "Daha sonra zaman zaman derneğe gidip gelmeye başladım. Kesinlikle derneğin muhasebeciliğini yapmadım. 7 Mart 2016'da dernek başkanlığına seçildikten 16 saat sonra gözaltına alındım. Dernekte herhangi bir suç işlemedim, beraatimi istiyorum." dedi. Eski Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAF) Genel Sekreteri sanık Şaban Bol da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Eski Hür Sanayici ve İşadamları Derneği (HÜRSİAD) Genel Sekreteri sanık Orhan Özdülkar da dernekte üye işlemlerini yürüttüğünü ancak kimseyi zorla üye yapmadığını belirterek yurt dışı gezilerine katıldığını ancak suç işlemediğini öne sürdü. Eski HÜRSİAD Genel Sekreter Yardımcısı sanık Zeki Barut ise dernekte getir götür işleri yaptığını, üstleri ne isterse onu yerine getirdiğini ancak herhangi bir suça karışmadığını savundu. Tutuksuz sanık O.Ç. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Fevzi Çakmak'ın, ByLock, Coco, Kakao isimli programları kullandığını, toplanan yardımları Bank Asya aracılığıyla örgüt içindeki diğer birimlere aktardığını belirtti. Sanık Acar'ın da derneğin yönetiminde yer aldığını ve muhasebecisi olduğunu, 2014 yılında aracını "Bank Asya'ya hesap açmak için acil satılık" başlığıyla satışa çıkardığını, ele geçirilen dizüstü bilgisayar ve tabletinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiğini ve örgütsel haberleşme programlarının izine rastlanıldığını ifade eden savcı, sanık Zeki Barut'un ise kapatılan HÜRSİAD genel sekreter yardımcısı olduğunu, Kimse Yok Mu Derneği'nin organizasyonlarına yardım ettiğini, bu kapsamda yurt dışı gezileri düzenlediğini, FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırarak, örgüte destek olduğunu kaydetti.