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FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumunda çalışan tutuklu sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 'Burç Eğitim Kurumları' çalışanı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Çekiç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 'Burç Eğitim Kurumları' çalışanı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Çekiç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çekiç'in, tutuklu kaldığı süre ile istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, tahliyesine karar verildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hasan Çekiç ile avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Çekiç, beraatini istedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Çekiç, "Örgütle bağlantım yok. Bir süre 'Burç Eğitim Kurumları'nda muhasebeci, bir süre de elektrikçi olarak çalıştım. 'ByLock' kullanmadım. Bank Asya'ya para yatırmadım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hasan Çekiç'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından tutuklu kaldığı süre ile istinaf ve Yargıtay sürecini de dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar verdi.
Öte yandan aynı mahkemede tutuksuz yargılanan ve 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık Merve T. de aynı suçtan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek, ceza ertelendi.
4 SANIĞA BERAAT
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen başka davalarda ise aralarında uzman jandarma, görevde olan polis memuru ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin dağıtıcısının da olduğu tutuksuz 4 sanık hakkında beraat kararı verildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; tutuksuz sanıklar polis memuru Süleyman Ç., Mustafa Y., uzman jandarma Fuat D. ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin dağıtıcısı İhsan U. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılamalar sonucu tutuksuz sanıklar Süleyman Ç., Mustafa Y., Fuat D. ve İhsan U.'nun 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatlerine karar verdi.

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