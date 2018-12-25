HABER

FETÖ'nün kapatılan GATA'daki yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün üst düzey mahrem imamından ele geçirilen yazışmalar doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 24'ü eski askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
30 askeri doktor için gözaltı kararı!30 askeri doktor için gözaltı kararı!
İstanbul'da yağmur ve trafik (1)İstanbul'da yağmur ve trafik (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ GATA gözaltı Mahrem

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon! 30 askeri doktora gözaltı

İstanbul'da operasyon! Doktorlar gözaltında

İstanbul'da Noel kutlaması

İstanbul'da Noel kutlaması

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Art arda operasyonlar düzenleniyor

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Operasyonlar başladı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Peş peşe uyarılar geliyor! Alarma geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.