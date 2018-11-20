HABER

FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 12 ilde gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 zanlıdan 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adileye sevk edilenlerden 10'u muvazzaf asker 13 zanlı tutuklandı, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 12 ilde, 4 gün önce haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatılmış, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNERInstagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!Instagram'ın yeni modası sıra dışı kaş akımı!
İBB'nin 2019 bütçesi kabul edildiİBB'nin 2019 bütçesi kabul edildi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de (4)TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem yapılanma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.