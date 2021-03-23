HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

23.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlular iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 11’i muvazzaf asker, 2’si mahrem sorumlu olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlular iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 11’i muvazzaf asker, 2’si mahrem sorumlu olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara merkezli 5 ilde devam edildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

2023 manifestosu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunda ne açıklayacak?

2023 manifestosu nedir?

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

Terör operasyonunda gözaltına HDP'li ilçe başkanları serbest bırakıldı

HDP'li ilçe başkanları serbest bırakıldı

Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi

Vaka rekortmeni ilin 'mavi' mahallesi! 6 aydır hiç vaka yok

'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber

'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Osmaniye’den sevindiren haber

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.