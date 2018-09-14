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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşıdan 21'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 24'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 21'i tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

- Soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 10 Eylül'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlarının olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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