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FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 35'i, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç'e ifade veren zanlılardan 29'u tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 23'ü tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 9 Ekim'de, 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 20'si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile ikisi "mahrem imam" toplam 51 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 28 ilde operasyon düzenlenmişti.

Asker şüphelilerden 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu belirtilen operasyon kapsamında, 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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