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FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 24 gözaltı kararı

02.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubayın hala görevde olduğu, 1 albayın emekli, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 3 teğmenin ise daha önce meslekten ihraç edildiği ifade edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 1’inin öğretmen, 1’inin adli tıp uzmanı, 1’inin ise icra müdür yardımcısı olduğu kaydedildi.
Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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