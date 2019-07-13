HABER

FETÖ'nün karanlık yüzü Bişkek'te anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün iç yüzünü ve yapılanmasını konu alan "The Network" isimli belgesel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gösterildi

BİŞKEK (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" isimli belgesel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan The Network'un gösterimi, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği himayesinde Ala Too Sineması'nda yapıldı.

Gösterime diplomatlar, Bişkek'teki Türk kurumların yetkilileri, çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler, Ahıska Türkleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yaptığı konuşmada, "Belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı bütün dünyaya nasıl yayıldığını göreceksiniz. FETÖ'nün eğitim adı altında tamamen başka amaçlarla hareket ettiğini izleyecekseniz. Ayrıca ticari olarak öne çıkan bazı yapıların aslında neye hizmet ettiğini gayet net olarak görecekseniz." diye konuştu.

Fırat, Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimi ve FETÖ tehlikesini Kırgızistan halkına anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı
Prof. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştırProf. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel Bişkek Kırgızistan The Network

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti!

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.