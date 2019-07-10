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FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç: - "O gece (15 Temmuz) Bosna Hersek, Türkiye ile dayanışmasını gösterdi. Türkiye'ye desteğini ifade eden ülkeler arasında Bosna Hersek ilk sırada yer aldı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" (Ağ) adlı belgesel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gösterildi.

TRT World tarafından hazırlanan ve tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayelerinde başkentteki Kovaçi Anıt Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, gösterimden önce yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını söyleyerek, "Darbe girişimine karşı Türk milleti iradesini ortaya koydu. O gece yaşananları, Türkiye'nin atlattığı bu badireyi TRT World'un yaptığı belgeselle Bosna Herseklilerle paylaşacağız." dedi.

Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinden ilkinin bu akşam gerçekleştiğini belirten Koç, "O gece Bosna Hersek, Türkiye ile dayanışmasını gösterdi. Türkiye'ye desteğini ifade eden ülkeler arasında Bosna Hersek ilk sırada yer aldı." diye konuştu.

Koç, FETÖ'nün Bosna Hersek'teki faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Bosna Hersek ile yakın iş birliği halindeyiz. Bu terör örgütünün Bosna Hersek'i terketmesinin birlikte mücadeleyle mümkün olacağını belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Saraybosna'ya yaptığı ziyarette FETÖ konusunu ele aldığını vurgulayan Koç, "Ortak mücadele konusunda siyasi irade karşılıklı olarak dile getirildi. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz zira bu sadece Türkiye'nin değil Bosna Hersek'in de meselesidir. Bu meseleyi birlikte, hukuk kuralları çerçevesinde çözmeye gayret edeceğiz." dedi.

Boşnakça altyazıyla gösterilen The Network belgeseli, gün içerisinde Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü Kültür Evi'nde de izleyiciyle buluştu.

Öte yandan, Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek teşkilatı tarafından gösterime gelen konukların yakalarına Srebrenitsa çiçeği takılırken, Polis Akademisi Yayınları tarafından İngilizce hazırlanan "Yeni Nesil Terör FETÖ Analizi" isimli kitap da dağıtıldı.

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